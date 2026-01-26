وزير الإسكان يعقد لقاءً مع وزير البلدية القطري لبحث التوسع في مجالات التعاون المشتركة

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، تم بحث مشروعات الشراكة الحالية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في الشراكات المستقبلية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم وتعميق الشراكة مع دولة قطر، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير المدن، وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير البلدية القطري عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع العقاري والعمراني، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، والذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية الدولية وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.

ويُعد منتدى مستقبل العقار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع العقارات، حيث نجح على مدار نسخه السابقة في ترسيخ مكانته كمنبر عالمي للحوار الاستراتيجي، واستقطاب مشاركات دولية رفيعة المستوى، وأسهم في مناقشة التحولات العالمية في أسواق العقارات والتنمية العمرانية المستدامة، وإبراز أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يعكس ثقل المنتدى وتأثيره الإقليمي والدولي.

وشارك وزير الإسكان في فعاليات المنتدى ضمن وفد رسمي ضم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، واللواء المهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما نظم جهاز مدينة المنيا الجديدة، مزادًا علنيًا لبيع عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وقطع الأراضي المخصصة للورش الحرفية، إلى جانب مخبز وصيدلية، وذلك بعدد من مناطق وأحياء المدينة.

وأسفرت جلسة المزاد عن بيع (3) قطع أراضٍ ورش حرفية، ومحل تجاري، وصيدلية، ووحدتين إداريتين، ومخبز، بمناطق مختلفة بالمدينة ضمن خطة متكاملة لزيادة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الشاملة داخل المدينة.

وعقد المزاد بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، وأعضاء لجنة المزاد، وذلك تأكيدًا على تطبيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتزايد.

وفي إطار استعادة المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان وتنظيم الأنشطة التجارية، أُقيمت قرعة علنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي، وذلك بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولي الجهاز.

وشملت القرعة تسكين الباعة الجائلين بالمكان المخصص لهم، على مساحة تقارب ٢٠٠٠ متر مربع، ليكون بديلًا حضاريًا ومنظمًا عن التواجد العشوائي بالشارع، بما يسهم في القضاء على التكدسات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمشاة.

وأشار الجهاز في تقرير له، إلى أن تخصيص هذا الموقع جاء وفق رؤية تنظيمية متكاملة، حيث يتم التسكين بمقابل إشغال يومي رمزي، على أن يتولى الجهاز أعمال الصيانة والنظافة الدورية للمكان، بما يضمن استدامة المظهر اللائق والحفاظ على النظام العام.

