مسؤولو الإسكان يتابعون مشروعات المرافق والبنية الأساسية في حدائق أكتوبر

استقبل اليوم المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وذلك خلال زيارتهما التفقدية للمدينة.

وخلال الزيارة، تابع المهندس أحمد عمران المواقف التنفيذية لكافة مشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالمدينة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروع الخزانات الأرضية الجاري تنفيذها، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمرفق مياه الشرب وضبط الضغوط بالشبكة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة نسب التنفيذ والمخططات الزمنية للمشروعات، مؤكدًا على أهمية تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

وعقب ذلك، توجه برفقة مسئولي المرافق بالمدينة للمرور الميداني على مواقع الأعمال على أرض الواقع، لمتابعة سير التنفيذ والوقوف على معدلات الأداء، والتأكيد على تذليل أي ملاحظات أو معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر.

واختتم نائب رئيس الهيئة جولته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول المحددة والبرامج الزمنية المقررة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدف من المشروعات الجاري تنفيذها.



كما أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة لمحافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكد من جودة التشغيل والصيانة وحماية الأصول، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين

