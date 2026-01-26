إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية تهديد مستوطن مسلح لضابطين فى قنصليتها بالقدس

18 حجم الخط

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما، للاحتجاج الشديد وتوضيح ملابسات تعرض ضابطين من قوات الدرك الإيطالية "كارابينييري" يعملان في القنصلية الإيطالية في القدس للتهديد والاستجواب من مستوطن إسرائيلي مسلح.

توقيف الضابطين في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم توقيف الضابطين في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله على الأرجح من قبل مستوطن تحت تهديد السلاح.

وقدمت السفارة الإيطالية احتجاجا رسميا للحكومة الإسرائيلية.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أفادت بأن الضابطين كانا في زيارة تفتيشية أمس استعدادا لمهمة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قرية قرب رام الله، ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتعرضا لتهديد من رجل مسلح يرتدي ملابس مدنية يفترض أنه مستوطن إسرائيلي، وجه بندقية نحوهما، واحتجزا بصورة غير قانونية وخضعا للاستجواب.

رئيسة وزراء إيطاليا تصدم ترامب بشأن المشاركة بمجلس السلام في غزة

وعلى الجانب الأخر قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن إيطاليا لا تستطيع الانضمام فورًا إلى مجلس السلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأوضحت ميلوني أن الحكومة الإيطالية بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الدعوة ومراجعة التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار رسمي بالمشاركة.

ميلوني: إيطاليا تقيم دورها في مجلس السلام بغزة

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا حريصة على دراسة المبادرات الدولية بدقة، لضمان توافقها مع سياساتها الخارجية ومع الالتزامات الدولية للدولة، مؤكدًا أن مراجعة الدعوة ستشمل تقييم الدور المتوقع لإيطاليا في المجلس ومدى تأثيره على استقرار غزة والمنطقة.

