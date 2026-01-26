مسؤول أمريكي: فتح معبر رفح بالتنسيق بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل

18 حجم الخط

قال مسؤول أمريكي، إن فتح معبر رفح سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق غزة.

فتح معبر رفح بالتنسيق بين أمريكا ومصر والاحتلال

وأوضح أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة تتيح مرور الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية واللوجستية، بما يحقق الاستقرار ويمنع عودة التوترات.



وأكد المسؤول الأمريكي، أن معبر رفح يمثل شريانًا حيويًا لقطاع غزة، ليس فقط لإدخال المساعدات، ولكن أيضًا لتسهيل حركة الجرحى والمرضى، ودعم جهود الإغاثة الدولية. وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن فتح المعبر بشكل مستدام سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويشكل خطوة ضرورية لتهيئة المناخ لمرحلة إعادة الإعمار في غزة.

دعم أمريكي لحكومة تكنوقراط في غزة

وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الأمريكي أن بلاده ستدعم حكومة تكنوقراط في غزة، في حال تشكيلها، لضمان نجاحها وقدرتها على إدارة شؤون القطاع بفعالية. وأوضح أن هذا الدعم سيشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والفنية، بهدف تمكين الحكومة الجديدة من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

رؤية واشنطن لإدارة ما بعد الحرب في غزة



وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأمريكية ترى في حكومة التكنوقراط خيارًا واقعيًا لمرحلة ما بعد الحرب، باعتبارها حكومة غير فصائلية تركز على تلبية احتياجات المواطنين وإعادة بناء المؤسسات. وأضاف أن نجاح هذه الحكومة مرتبط بتوفير بيئة آمنة، وضمان تدفق الدعم الدولي، والتزام الأطراف كافة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

ترتيبات أوسع لإعادة الاستقرار في غزة



وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات إقليمية ودولية مكثفة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تشمل فتح المعابر، وبدء مسار إعادة الإعمار، وترتيبات أمنية وإدارية جديدة للقطاع. وتؤكد واشنطن، بحسب المسؤول، التزامها بالعمل مع شركائها لضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر استقرارًا وأقل عرضة للانهيار.

