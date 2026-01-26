وزيرة المواصلات بالكيان الصهيوني: فتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين

18 حجم الخط

قالت وزيرة المواصلات بالكيان الصهيوني، ميري ريجيف، اليوم الاثنين: سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن لجنة غزة ستدخل القطاع قريبًا لمباشرة عملها، في خطوة تهدف إلى الإشراف على تنفيذ اتفاقيات التهدئة وفتح المعابر بشكل منظم. ومن المتوقع أن تشرف اللجنة على تنسيق وصول المساعدات الإنسانية ومتابعة التزامات كافة الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق.

إعلام عبري: فتح معبر رفح خلال 48 ساعة

وأشارت البث الإسرائيلية إلى أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني سيُفتح خلال 48 ساعة، لتسهيل حركة الأفراد والسلع، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع الذين يعانون منذ فترة طويلة من قيود الحركة والاحتياجات الإنسانية الملحة.

مرحلة ثانية من اتفاق غزة وفق نتنياهو

في هذا الإطار، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة المقبلة في قطاع غزة تهدف إلى نزع سلاح حماس بالكامل، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل جميع جهودها لضمان استقرار المنطقة ومنع أي تهديد أمني مستقبلي. وأوضح نتنياهو أن الاتفاقات الحالية تشمل فتح المعابر بشكل كامل مع ضمان الالتزام التام من الطرف الفلسطيني بجميع الاستحقاقات، بما في ذلك إعادة الأسرى والجثث.

وأضاف نتنياهو أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون حاسمة لضمان إعادة الأمن إلى الحدود وإتمام بنود اتفاق التهدئة بشكل كامل، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ أي إجراء ضروري لضمان تحقيق هذه الأهداف.

تصريحات ترامب حول الرهينة الأخير وحماس

من جانبه، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الأخير، داعيًا الحركة إلى الالتزام الكامل بنزع السلاح والتخلي عن الترسانة العسكرية كما وعدت. وشدد ترامب على أن التعاون مع حماس سيكون مشروطًا بالتنفيذ الفعلي للالتزامات الأمنية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذا يشكل شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم الدولي وإعادة الإعمار في غزة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة الالتزام بتعهدات حماس عن كثب، مؤكدًا أن أي تقاعس أو إخلال بالالتزامات سيؤثر مباشرة على مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

