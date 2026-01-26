إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء، ماذا فعلت عاصفة فيرن في الولايات المتحدة (فيديو)

18 حجم الخط

عاصفة فيرن، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة برد قارس في معظم أنحاء البلاد، حيث أودت العاصفة القطبية التاريخية فيرن بـ حياة 12 شخصًا على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

موجة برد قارس تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

ومن جانبها وجهت السلطات الأمريكية تحذيرات من أن كتلة هوائية قطبية ستدفع درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة للغاية لأيام إضافية. وأعلنت حالة الطوارئ في نحو 20 ولاية، بالإضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن.



ويعتبر بعض الخبراء أن هذه العاصفة من أسوأ العواصف الشتوية التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، إذ جلبت معها درجات حرارة متجمدة وتساقطًا كثيفًا للثلوج وتراكمًا للجليد، ما قد يُنذر بعواقب كارثية.

عاصفة فيرن تحصد أرواح 12 شخصا

وفي السياق ذاته قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، إنه تم العثور على جثث خمسة أشخاص في العراء خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل درجات الحرارة المتجمدة.

وأضاف زهران ممداني: رغم أننا لا نعرف حتى الآن أسباب وفاتهم، إلا أن هذه العاصفة تُذكّرنا بوضوح بمخاطر البرد القارس وهشاشة وضع الكثير من السكان، خصوصًا المشردين من سكان نيويورك.

وفي ولاية في تكساس، أكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ 16 عامًا لقيت حتفها في حادث تزلج. كما توفي شخصان بسبب انخفاض حرارة الجسم في لويزيانا.

وفي ولاية أيوا، توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم ناجم عن ظروف الشتاء، بينما يعاني نحو 820 ألف مشترك من انقطاع الكهرباء، معظمهم في جنوب الولايات المتحدة.

ومن جانبها دعت السلطات من تكساس إلى كارولينا الشمالية ونيويورك السكان إلى البقاء في منازلهم نظرًا للظروف الخطرة.

وشهدت العديد من المطارات الرئيسية في واشنطن العاصمة وفيلادلفيا ونيويورك شللًا شبه تام، مع إلغاء أكثر من 19 ألف رحلة جوية من الولايات المتحدة وإليها منذ السبت، فيما تأخرت آلاف الرحلات الأخرى الجوية.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية، عبر منصة «إكس» إلى أن طائرة صغيرة تقل ثمانية أشخاص تحطمت مساء الأحد أثناء الإقلاع من مطار في ولاية ماين (شمال شرق)، من دون تحديد ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بالظروف الجوية.

وترتبط هذه العاصفة بتشوه في الدوامة القطبية، وهي كتلة هوائية تدور عادة فوق القطب الشمالي، لكنها تحركت جنوبًا.

