القيادة الوسطى الأمريكية تكشف سبب وجود حاملة الطائرات لينكولن بالشرق الأوسط

إيران، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات يو إس إس لينكولن متواجدة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأكدت القيادة أن وجود الحاملة يأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، وحماية المصالح الأمريكية وشركائها في المنطقة.

توقيت حساس مع أنباء عن ضربة محتملة لإيران

يأتي هذا التحرك العسكري في وقت حساس، وسط أنباء عن إمكانية توجيه الولايات المتحدة ضربة محددة لـ طهران، في حال تصاعدت التهديدات الأمنية، في خطوة تهدف للردع ومنع أي تصعيد إضافي.

وأشار المسؤولون إلى أن حاملة الطائرات تعمل بالتنسيق مع القوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، لضمان جاهزية القوات للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

القيادة الوسطى الأمريكية: نسعى لتعزيز الاستقرار وحماية الشركاء الإقليميين

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن تواجد لينكولن يهدف أيضًا إلى دعم شركاء واشنطن في المنطقة، ومنع أي تهديدات تستهدف المصالح الاقتصادية والأمنية.

وأكد البيان أن أي إجراءات عسكرية أمريكية في المنطقة ستكون محسوبة وتهدف إلى تحقيق الردع وليس التصعيد، مع متابعة دقيقة للتطورات على الأرض.

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التوترات القائمة، خصوصًا مع تزايد التهديدات بين إيران وإسرائيل، ووجود القوات الأمريكية في المنطقة يضيف عنصر ردع لكنه أيضًا يرفع مستوى الترقب في الساحة الإقليمية.

الجريدة الرسمية