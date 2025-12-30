خالد الصاوي: زعلان من نفسي في 2025 لأني مشيت على نظام خسرني شكلًا وصحة وعلاقات

18 حجم الخط

حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الإعلامي أحمد سالم في حلقة، اليوم الثلاثاء، ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON.

سنة فارقة في حياته

وقال خالد الصاوي إن سنة 2025، كانت سنة فارقة في حياته: “سنة فارقة في حياتي، نصها الأول كنت زعلان من نفسي ونصها التاني الحمد لله راضي عن نفسي”.

وأوضح خالد الصاوي:"النص اللي زعلان فيه من نفسي لأني كنت ماشي على سيستم مش كويس خسرني كتير شكلًا وصحة وعلاقات، على الرغم من إني حاليًا الحمد لله ماشي على نظام علشان أخس وبتمرن وبنام بدري".

وأضاف:"النص التاني اللي راضي فيه عن نفسي، عملت ثورة وكاتبها في اليوميات الثورة الخلودية الكبرى، وبركز وبخطط فيه لمشواري".

وأشار خالد الصاوي إلى أنه شخصية صعبة الطباع:"أنا حد صعب جدًا وأحيانا الصعوبة بتكون إيجابية علشان ما تخدنيش بالساهل، وممكن تديك شوية عمق وماتاخدش الأمور على علتها وتدرس المواضيع وتدرس الناس كويس، وماتظلمش بقدر الإمكان، أحيانا ليها عيوب زي إنك معقد أو مكلكع وصعب الإرضاء".

وأكد خالد الصاوي أنه شخص معقد، قائلًا:"لأني مش سهل ومن وأنا صغير جدًا بدأ الموضوع معايا الموضوع بحساسية تجاه بعض الأمور زيادة، أول مرة انتبه أن فيه ظلم كنت صغير، لأني كنت في الجيل اللي كان فيه احتلال واستعمرنا واحتيلنا ووعيت على ده وإسرائيل والدول الكبرى بتعمل معانا كده ليه، ثم كان في حاجات في المدرسة بتضايقني سواء طريقة المعاملة السيئة لأننا كنا في الستينات وكنا بنتضرب، ووالدي كان محامي وقصة العدالة في البيت موضوع مهم أوي".

