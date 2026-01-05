الصاوي وسيد رجب وأنوشكا وشيري عادل على قنوات "المتحدة" في رمضان

18 حجم الخط



نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم خالد الصاوي وسيد رجب وأنوشكا وشيري عادل وأحمد خالد صالح.

https://www.facebook.com/reel/891981173371204



وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.

https://www.facebook.com/reel/1421640736287186

أبرز النجوم

وتأتي مشاركة خالد الصاوي وسيد رجب وأنوشكا وشيري عادل وأحمد خالد صالح، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

من جانب آخر التقى مؤخرا الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان خالد الصاوي، لبحث سبل التعاون ودعم الحركة المسرحية، وذلك من خلال مناقشة إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح، تحت إشراف الفنان خالد الصاوي، ليكون منصة دولية متخصصة تُعنى بإعداد وتأهيل أجيال جديدة من المبدعين المسرحيين، وصقل القدرات الفنية للعاملين في المجال، وتعزيز تبادل الخبرات المسرحية على المستويين الإقليمي والدولي.

https://www.facebook.com/reel/1588949852140456

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=888478800335481&rdid=1sNUCj0OS8ld3IQ5

https://www.facebook.com/reel/3169536623249550

