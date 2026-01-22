المحاسبة دون استثناء، وزير العمل يوجه بالتحقيق مع العاملين بمكتب كفر الشيخ

18 حجم الخط

قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة العمل، وحرصًا على الانضباط الوظيفي وحسن تقديم الخدمات للمواطنين.

ووجّه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة، بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة التي رصدها الفيديو، يتضمن ملابساتها وأسبابها والمسئوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد وزير العمل، في هذا السياق، أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيقابل بحزم، وتحقيقًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الجدية واحترام وقت العمل.

