أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

دعا وزير العمل محمد جبران الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجّه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل.

ووجه مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه، والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتضع مصالحهم وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطن وحل مشكلته على أرض الواقع هو الهدف الرئيسي من منظومة العمل وخدماتها.

وكان الوزير قد قرر  في استجابة فورية، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق، بعد أن أظهر الفيديو عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشدّد على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيُقابل بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الانضباط واحترام وقت العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية