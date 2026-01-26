أسعار ياميش رمضان 2026 بسوق العطارة، بلح محمد صلاح يتصدر المشهد بـ 70 جنيها، كيلو الزبيب بـ 140 والقراصيا بـ 280 والكاجو بـ600 (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تزينت حواري القاهرة القديمة واكتست جدرانها بزينة رمضان التقليدية، ولكن يبقى "شارع العطارة " بمنطقة الحسين هو القبلة الأولى والمقصد الرئيسي للمصريين الباحثين عن "الياميش" بجودته الأصلية وأسعاره التي تناسب كافة الطبقات.

و في جولة ميدانية لجريدة فيتو رصدنا حركة البيع والشراء وقائمة أسعار ياميش رمضان 2026.

بورصة المكسرات: بين "السليم" و"المقشر"

شهدت أسعار المكسرات هذا العام تباينًا ملحوظًا في شارع العطارة، حيث يفضل الكثيرون شراء المكسرات بقشرها (السليم) لضمان طزاجتها لفترة أطول.

وسجل سعر كيلو "عين الجمل" السليم 320 جنيهًا، وهو نفس سعر كيلو "اللوز" السليم، بينما ارتفع "البندق" السليم ليصل إلى 380 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للمكسرات المقشرة "الجاهزة للاستخدام"

فقد سجلت أرقامًا متفاوتة حسب جودة الاستيراد وتكلفة التجهيز:

السوداني: لا يزال الملاذ الآمن للأسر المصرية بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

الكاجو: سجل 600 جنيه للكيلو.

الفستق: تصدر القائمة بسعر 700 جنيه للكيلو.

البندق المقشر: سجل السعر الأعلى بـ 850 جنيهًا.

اللوز وعين الجمل المقشر: استقرا عند 500 جنيه للكيلو.

بلح "محمد صلاح".. نجم الموسم في الحسين

لا يكتمل رمضان بدون التمر، وفي شارع العطار يتفنن الباعة في عرض البلح الأسواني.

هذا العام، يبدأ سعر الكيلو من 25 جنيهًا للأنواع الشعبية، ويتدرج حتى يصل إلى 70 جنيهًا للأنواع الفاخرة، والتي أطلق عليها الحاج حسين الاسواني تاجر بمنطقة الحسين هذا العام لقب "بلح محمد صلاح" كناية عن الجودة العالية والطلب المرتفع "السوبر".

كما سجلت "عجوة الواحات" المعلبة سعر 80 جنيهًا للكيلو، بينما سجل "بلح العجوة" السايبة 55 جنيهًا، مما يتيح خيارات متعددة لصناع الحلويات الرمضانية.

الزبيب وجوز الهند.. أساس الحلويات الشرقية

في ركن "الزبيب"، تنوعت المعروضات بين المصري والمستورد؛ حيث سجل الزبيب الأحمر 140 جنيهًا، وزبيب الطعام 150 جنيهًا، بينما جاء "الزبيب البناتي" نمرة 1 بسعر 170 جنيهًا. ولعشاق جوز الهند، بلغ سعر النوع المبشور "كامل الدسم" 230 جنيهًا، في حين وصل سعر "الشرائح" (الظفر) إلى 310 جنيهات.

الفواكه المجففة.. المشمشية والـتـيـن

أما ركن الفواكه المجففة، فقد شهد طلبًا متزايدًا رغم ارتفاع أسعارها عالميا سجلت "القراصيا" 280 جنيهًا للكيلو، بينما تفاوتت أسعار "المشمشية" حسب الحجم؛ فالمقاس (8) بلغ 520 جنيهًا، والمشمشية "الجامبو" وصلت إلى 550 جنيهًا، أما التين المجفف فقد استقر عند 490 جنيهًا للكيلو.

يبقى شارع العطارة بالحسين هو القلب النابض لرمضان؛ فبالرغم من تقلبات الأسعار، إلا أن الزحام والبهجة وأصوات الباعة المنادية على "يا ميش رمضان" تظل هي الطقس الذي لا يكتمل الشهر الفضيل بدونه، ليؤكد أن التاريخ والجودة دائمًا ما يجتمعان في رحاب الحسين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.