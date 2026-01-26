الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" تثير انتقادات باجتماع اللجنة التشريعية

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون الكهرباء، انتقاد النائب ضياء الدين داوود مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب «معالي الوزير».

عضو مجلس النواب 

وقال داوود بأنه من اللائق برلمانيًا مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وعلى الفور، صحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

 تغليظ عقوبات الكهرباء والتوسع في التصالح على جميع الجرائم

وقال المستشار محمد عيد محجوب: إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.

وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التيار الكهربائي الشئون الدستورية والتشريعية النائب ضياء الدين داوود المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب معالي الوزير مشروع قانون الكهرباء

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية