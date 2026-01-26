مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" تثير انتقادات باجتماع اللجنة التشريعية

18 حجم الخط

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون الكهرباء، انتقاد النائب ضياء الدين داوود مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب «معالي الوزير».

عضو مجلس النواب

وقال داوود بأنه من اللائق برلمانيًا مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وعلى الفور، صحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

تغليظ عقوبات الكهرباء والتوسع في التصالح على جميع الجرائم

وقال المستشار محمد عيد محجوب: إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.

وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.

