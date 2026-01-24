الأحد 25 يناير 2026
خارج الحدود

وكالات: إلغاء حوالي 12 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة لهذا السبب

 ذكرت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم السبت، أن سلطات الطيران الأمريكية، ألغت حوالي 12 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية.

أسوشيتد برس: إلغاء حوالي 12 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

وأفادت الوكالة: "تم إلغاء حوالي 12 ألف رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة كان من المقرر أن تقلع خلال عطلة نهاية الأسبوع".

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية 


وذكرت الوكالة أن أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، أي حوالي 140 مليون شخص، كانوا في منطقة التحذير من العاصفة، الممتدة من نيو مكسيكو إلى الساحل الشمالي الشرقي.

تم الإبلاغ عن أكثر من 112 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي في مختلف مناطق الولايات المتحدة مع حلول صباح يوم السبت، بما في ذلك 55 ألف حالة في تكساس، وأكثر من 13 ألف حالة في لويزيانا، وأكثر من 11 ألف حالة في نيو مكسيكو.

في وقت سابق، ذكرت قناة ABC التلفزيونية أن 18 ولاية أمريكية على الأقل أعلنت حالة الطوارئ جراء اجتياح العاصفة.

