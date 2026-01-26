اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تفوز بالمركز الثاني بجائزة التميز الحكومي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة، فوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني بجائزة مصر للتميز الحكومي – فئة الكليات الحكومية، وذلك من بين 326 كلية حكومية مرشحة على مستوى الجمهورية.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الانجاز الذي يعكس مكانة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وريادتها الأكاديمية والمؤسسية، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لجهود متواصلة تبذلها الجامعة في ترسيخ ثقافة التميز والجودة، والالتزام بأفضل الممارسات الإدارية والتعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن فوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي يُعد إنجازًا مهمًا يضاف إلى سجل جامعة القاهرة الحافل، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في دعم الكليات المتميزة، وتحفيز الابتكار، وبناء قدرات مؤسسية قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير التميز الحكومي في مختلف قطاعاتها، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تليق بتاريخ جامعة القاهرة ودورها الوطني.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي وما تمتلكه الكلية من كوادر قادرة على تحقيق التميز والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

اختيار اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة من بين 336 كلية بالتميز الحكومي

جدير بالذكر، انه تم اختيار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية طب قصر العيني ضمن الكليات الحكومية العشر التي تأهلت للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي – فئة الكليات الحكومية، وذلك من بين 326 كلية حكومية مرشحة على مستوى الجمهورية.

كما تجدر الإشارة، إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مباديء وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

