هندسة المنصورة تحصد المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس الوزراء ورئيس
رئيس الوزراء ورئيس جامعة المنصورة، فيتو
تصدرت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الكليات الحكومية وحصدت المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة.

 جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

وسلِّم الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، جائزة المركز الأول لكلية الهندسة بجامعة المنصورة في فئة الكليات الحكومية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجائزة، وذلك تقديرًا لما حققته الكلية من تميز مؤسسي وتطبيق متكامل لمعايير الجودة والحوكمة والتطوير المستمر.
 

وتشارك جامعة المنصورة في النسخة الجديدة من مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت فعالياتها اعتبارًا من يناير 2026.

جامعة المنصورة تشارك في النسخة الجديدة من المسابقة للعام الجامعي 2025 /2026

وتأتي مشاركة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتورة مريم ويصا، وبمتابعة من قطاع شؤون التعليم والطلاب؛ تأكيدًا على إيمان الجامعة بدور الأنشطة الطلابية بوصفها إحدى الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته القيادية والإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

 جائزة أفضل جامعة في مسابقة الأنشطة الطلابية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة الجامعة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية هذا العام تأتي استكمالًا لمسيرتها المتميزة في دعم العمل الطلابي، وترجمةً لرؤية الجامعة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل شريكًا أصيلًا في العملية التعليمية، وتسهم في إعداد خريجٍ قادرٍ على التفكير والابتكار، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

