السبت 19 أبريل 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مزايا محفظة بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

حدد بنك مصر مزايا المحفظة الإلكترونية BM Wallet  للعملاء، حيث تقدم المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet  لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

المزايا والخصائص:
 يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.
المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.
 إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.
يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.
 غير متوفر بها بطاقة افتراضية.
متوفر بها استقبال حوالات.
 يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.
ومن جانب آخر يعد رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للاموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهوله وسرعه دون أخطاء ويساعد على تجنب الاخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول الي رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمه الانترنت البنكى او موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

خدمات الانترنت البنكي في بنك مصر 

ومن جانب اخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

  • أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
  • أدخل رقم بطاقتك البنكية
  • أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM
  • أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك
  • الموافقة على الشروط والأحكام
  • إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

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