بعد ظهور الصراف الآلي لتحويل الذهب إلى نقود، تعرف على أفضل الطرق لإعادة بيع المعدن الأصفر

انتشرت فى الآونة الأخيرة فكرة اقتناء الذهب كاستثمار وملاذ آمن في ظل ارتفاع وصعود مستويات التضخم العالمية.

وأصبح التوجه نحو شراء الذهب محليا وعالميا أمر مرغوب فيه لتحقيق عوائد ملحوظة واستثمار الأموال بدلا من الاستثمارات الأخرى التى تتطلب أموالا طائلة مثل؛ العقارات أو الشهادات التي تقوم بالحجز على الأموال لمدة سنة أو أكثر وهى مدة الشهادة والوديعة.

ونظرا للطلبات من قبل الراغبين في الاستثمار في الذهب فقد قامت العديد من العلامات التجارية بالعمل على طرح أشكال مختلفة من سبائك الذهب وغيرها من أشكال الذهب المختلفة لتحقيق طلبات العملاء، حيث تبدأ السبيكة من ربع جرام الآن في السوق المحلية.

وفي مجال المشغولات الذهبية، أطلقت الصين جهاز صراف آلي مبتكر في شنجهاي، لتحويل المجوهرات والسبائك الذهبية إلى نقود دون الحاجة إلى وثائق.

ويتساءل بعض العملاء عن أفضل الطرق لإعادة بيع الذهب بعد شرائها من المحلات.

فى الحقيقة أن هذا النوع من الماكينات لا يوجد فى الكثير من الدول وإنما تم ظهوره فى الصين، وفى مصر تم الإعلان عن ماكينة بيع الذهب فقط فى معرض الذهب خلال السنوات الماضية.

صراف آلي مبتكر لتحويل المجوهرات إلى أموال

وكانت الصين قد أطلقت جهاز صراف آلي مبتكر في شنجهاي، لتحويل المجوهرات والسبائك الذهبية إلى نقود دون الحاجة إلى وثائق، في خطوة تعكس التقدّم التكنولوجي في القطاع المالي وتلبية للطلب المتزايد على السيولة وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

ويُعالج الجهاز القطع الذهبية بصهرها والتحقّق من صحتها ووزنها، قبل تحويل قيمتها إلى حسابات المستخدمين في غضون 30 دقيقة فقط.

وقد أثار الجهاز اهتمامًا واسعًا، حيث يصطف السكان المحليون والزوّار في طوابير لاستبدال مجوهراتهم التقليدية وقطعهم الذهبية مقابل دفع فوري. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد مع مكانة الذهب كملاذ آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

صراف آلي لتحويل الذهب إلى نقود

أسعار الذهب العالمية في البورصة

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بعد أسبوع متقلب شهد صعودًا بنسبة تقارب 6% خلال أول جلستين قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب، بينما كانت الأسواق تستوعب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تم تداول السبائك فوق مستوى 3316 دولارًا للأونصة، بزيادة تجاوزت 2% خلال الأسبوع. ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا أفضل إلى السوق البريطانية وتسريعًا للإجراءات الجمركية على الصادرات الأميركية، في حين تحصل المملكة المتحدة على إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ والألمنيوم. ومع ذلك، لم يصل الاتفاق إلى مستوى الاتفاق "الكامل والشامل" الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وعد به.

وقال ترامب أيضًا إنه يعتقد أن محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الصين ستؤدي إلى "تقدم ملموس"، مشيرًا إلى أنه قد ينظر في خفض الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على العديد من السلع الصينية إذا سارت المناقشات بشكل جيد. من جهتها، جدّدت بكين مطالبتها للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على الصين.

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