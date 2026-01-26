الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تهدم 6 منازل ومنشآت زراعية جنوب الخليل بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
18 حجم الخط

هدمت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، 6 مساكن ومنشآت زراعية في بادية يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، محيط مخيم قلنديا وشارع المطار شمال القدس.

 

استشهاد وإصابة 4240 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال 2025

 يوم السبت، أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" أن 240 فلسطينيا قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2025.

وبحسب وسائل إعلامية، أشار المكتب الأممي في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، وخلفت أضرارا متفاوتة، مؤكدا أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة من 5 تجمعات سكانية في وسط الضفة الغربية نزحت خلال أسبوعين فقط، في الفترة ما بين 6 و19 يناير 2026.

المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم

وأرجع البيان هذا الأمر إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم وترهيبهم، موضحا أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه.

كما كشف أن هدم المباني في القدس الشرقية المحتلة بحجة عدم وجود تراخيص بلغ مستوى قياسيا، حيث هدم الاحتلال 256 منزلا ومنشأة.

عقبات صحية في وجه النساء الفلسطينيات

ووفق التقارير، فإن "أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، يواجهن صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف".

وفي تقرير سابق، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرة إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

كما كشف تقرير آخر أن "إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة بحلول عام 2050، ضمن خطة يقوم على هندستها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية الخليل قوات الاحتلال مخيم قلنديا القدس

مواد متعلقة

استشهاد وإصابة 4240 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال 2025

خبير إستراتيجي يكشف مخطط "فتيان التلال" المتطرفة في الضفة الغربية

أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية: إسرائيل تستغل انشغال العالم لتنفذ مخطط تهجير سكان الضفة

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية