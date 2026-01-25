البترول تواصل حملاتها الرقابية علي منظومة نقل وتوزيع الوقود بعدة محافظات

18 حجم الخط

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، تنفيذ حملات الرقابة الدورية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري على مستودعات ومحطات وقود ومصانع ومخازن البوتاجاز بعدد من المحافظات.

وقد تمكنت الحملات من ضبط عدد من الوقائع علي النحو التالي:

في محافظة السويس، تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة بيع كمية من السولار المسروق.

وأما في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم مصادرة 11 ألف لتر سولار وبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية.

كما تم ضبط محطة وقود بمحافظة سوهاج، تلاعبت في كمية قدرت بنحو 20 ألف لتر سولار وبنزين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه.

مكافحة ظاهرة نقاط التموين الغير مرخصة

وفي إطار استمرار جهود مكافحة ظاهرة نقاط التموين غير المرخصة، تمكنت اللجنة خلال المرور الميداني من ضبط نقطة غير شرعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط محطة بمحافظة المنوفية سبق إلغاء ترخيصها من الهيئة، ومع ذلك استأنف صاحبها التشغيل بمنتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة الإزالة.

وتم المرور على مخزن لتوزيع الاسطوانات بمركز أبو حماد بالشرقية، وتم رصد أخطاء تصميمية بمنظومة الإطفاء، والتنبيه بسرعة تعديلها، والتوعية بخطورة وجود مركبات تعمل بالبنزين داخل المخزن.

كما تم إجراء مراجعة على مصنع بوتاجاز في بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم رصد تعطل الموازين، ما نتج عنه نقص وزيادات عن الأوزان المسموح بها بما يمثل خطورة، إلى جانب تعبئة أسطوانات تجاري غير صالحة للتداول.

كما تم المرور والمراجعة على (23) محطة وقود بمحافظات: البحيرة، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط.وتم رصد عدد من المخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه جميع المخالفات التي تم ضبطها من أجل معاقبة المتورطين وتصحيح الملاحظات التي تؤثر علي الخدمة وعدم تكرارها

