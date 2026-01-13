الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

محافظ الوادي الجديد يصدر قرارًا بتكليف عدد من رؤساء المراكز والإدارات

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، فيتو
أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بتكليف عدد من رؤساء المراكز والإدارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لضخ دماء جديدة من الكفاءات الإدارية، وإتاحة الفرص لكوادر جديدة؛ تسهم في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية

وتضمن قرار محافظ الوادي الجديد، تكليف كلٍّ من: جهاد المتولي محمد رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة، نقلًا من رئيس مركز ومدينة الخارجة، وتكليف علي نجاح محمد رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة نقلًا من مدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

كما شمل القرار تكليف مرفت عبد التواب محمود مديرًا لإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية في المحافظات

هذا فيما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن مسابقة جديدة لشغل ( 119 ) وظيفة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات ( سكرتير عام وسكرتير مساعد ورؤساء مراكز وأحياء ومدن ) وسيفتح باب التقديم الالكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية  بداية من غدًا الأربعاء 14 يناير الجاري وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ، ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف القيادية الجديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقًا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عامًا.

 كما يفضل من له خبرة في الإدارة المحلية والعمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقًا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتجديد دماء العاملين بالإدارة المحلية بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

