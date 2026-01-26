الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الذهب يقترب من مستوى 5100 دولار مع تصاعد المخاطر العالمية

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب
18 حجم الخط

مؤشر الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي ارتفاعا متواصلا ليقترب من حاجز الــ 5100 دولارا للبيع للأوقية ببداية حركة التعاملات العالمية صباح اليوم الإثنين 26 يناير 2026.

أحد أهم الأصول الاستثمارية 

يعد الذهب أحد أهم  الأصول الاستثمارية على مستوى العالم، ويحتل مكانة خاصة في الأسواق المالية باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية ويعكس مؤشر الذهب عالميًا حركة أسعار المعدن النفيس في الأسواق الدولية، متأثرًا بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والنقدية، ما يجعله مؤشرًا بالغ الأهمية لقياس اتجاهات الاستثمار وحالة الاقتصاد العالمي.

 أداء مؤشر الذهب العالمي

ويرتبط أداء مؤشر الذهب العالمي ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فعادة ما تؤدي توقعات خفض أسعار الفائدة أو تباطؤ التشديد النقدي إلى دعم أسعار الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

 في المقابل، تمثل فترات ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم عوامل ضغط على مؤشر الذهب، مع توجه بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

حركة مؤشر الذهب عالميا

و تلعب قوة الدولار الأمريكي دورا محوريا في تحديد اتجاه مؤشر الذهب عالميا، حيث توجد علاقة عكسية بينهما؛ فارتفاع الدولار غالبًا ما يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، بينما يدعم ضعف العملة الأمريكية صعود المعدن النفيس.

وإلى جانب ذلك، تؤثر معدلات التضخم العالمية في حركة المؤشر، إذ ينظر إلى الذهب كأداة تحوط فعالة للحفاظ على القيمة في مواجهة تآكل القوة الشرائية للعملات.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على الجوانب النقدية فقط، بل تمتد إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أصلًا آمنا ومع تصاعد النزاعات أو حالة عدم الاستقرار في الأسواق، يشهد مؤشر الذهب العالمي موجات صعود مدفوعة بارتفاع الطلب الاستثماري، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد.

دعم مؤشر الذهب

وعلى صعيد آخر، تلعب البنوك المركزية العالمية دورا متزايد الأهمية في دعم مؤشر الذهب، من خلال زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وأسهم هذا التوجه في تعزيز الطلب طويل الأجل على الذهب، ودعم استقراره النسبي مقارنة بأصول أخرى أكثر تقلبا.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى محللون أن مؤشر الذهب العالمي مرشح لمواصلة التحرك في نطاقات متقلبة، مع ميل نسبي للصعود على المدى المتوسط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباين السياسات النقدية، والمخاوف المرتبطة بمعدلات النمو والتضخم وأكد الخبراء أن الذهب يظل أحد أهم أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين العائد والمخاطر.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة

ورغم المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر، حذر محللون من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت، في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تعزز من قوة الدولار، كما أشاروا إلى أن الذهب لا يدر عائدا مباشرا، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة المستقبلية قد يحدّ من مكاسبه. 

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

ويرى خبراء أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام ما زال إيجابيا على المدى المتوسط، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة المسار القادم لأسعار الذهب والعملات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسواق المال أصول الاستثمار اقتصاد العالم الاستثمار الأسواق المالية التشديد النقدي التقلبات الجيوسياسية الذهب العالمي الذهب المؤشر حركة مؤشر الذهب حركة مؤشر الذهب عالميا سوق الذهب سوق الذهب العالمي

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الفضة وأونصة الذهب تصل لهذا المستوى.. البورصة تربح 7 مليارات جنيه.. وشعبة الاتصالات: الهواتف محلية الصنع أغلى من المستوردة 

استقرار مؤشر الدولار عند 97.52 نقطة رغم خسائر 2025 القياسية

ارتفاع سعر الفضة اليوم الأحد بـ6 جنيهات وسط طلب عالمي متزايد

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأونصة تسجل هذا السعر

سعر الاسترلينى امام الجنيه فى البنوك المصرية بتعاملات مساء الاحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال حركة البيع والشراء اليوم الأحد
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية