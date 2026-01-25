مستقبل وطن يناقش تفاصيل التسهيلات الضريبية المقترحة مع وزير المالية

18 حجم الخط

استضافت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أحمد كوجك وزير المالية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب والأمناء العام المساعدين للحزب، وعدد من قيادات الحزب، ورؤساء اللجان النوعية المعنية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن مشاركة قيادات وزارة المالية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

متابعة التسهيلات الضريبية مع وزير المالية

يأتي اللقاء، انعكاسًا لمتابعة حزب مستقبل وطن، عن كثب لكل ما أثير خلال الفترة الماضية، ورصد ردود فعل المواطنين، بشأن مشروع قانون الضريبة العقارية، في إطار حرص الحزب على متابعة القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين، واستعراض كافة الحقائق والأرقام، بما يضمن تكوين رؤية شاملة ومتوازنة حول القضايا محل الاهتمام، وهو الهدف الذي يسعى إليه حزب مستقبل وطن.

واستعرض اللقاء عرضًا شاملًا من وزير المالية حول آليات عمل الوزارة وأولوياتها وأهدافها وكذلك الاطلاع على حزم الحوافز والتسهيلات الضريبية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة تحديات التنمية، وصولًا إلى التشريعات والسياسات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الدولة المصرية والتنسيق المستمر مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أن دعم المواطن يمثل الهدف الرئيسي للحزب وذلك فى ضوء دوره التشريعى والرقابى.

ومن جانبه، أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن التنسيق والتشاور مع الحزب يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دفع النشاط الاقتصادى وتقديم التسهيلات لمجتمع الاعمال وتحسين جودة الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية قائم منذ عام ٢٠٠٨، وأن ما تم تقديمه من مشروع حالى هو بمثابة حزمة من التسهيلات تهدف لخفض الأعباء على المواطن حيث ان مشروع القانون يتضمن عدد كبير من التسهيلات الضريبية بما فيها زيادة كبيرة فى حدود الإعفاء مقارنه بما هو مطبق حاليًا.

تعديل التعامل في ملف الضرائب

ولفت وزير المالية، إلى أن التسهيلات الضريبية المقترحه تهدف إلى تعديل والتعامل مع الصورة الذهنية الحالية بسبب بعض المشكلات في التطبيق العملي، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته، وفي هذا الإطار، أعلن عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية وكذلك لمصلحة الضرائب المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فضلًا عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي، إلى جانب إطلاق “كارت التميز” لتقديم خدمات ضريبية خاصة.

