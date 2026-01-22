3 أعضاء نوابا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن حزب مستقبل وطن اختيار 3 أعضاء في مجلس النواب نوابا لرئيس الهيئة البرلمانية في المجلس، النائب أحمد عبد الجواد، في دور الانعقاد الأول.

نواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وضمت قائمة نواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب: عاطف ناصر - عبد الوهاب خليل- هشام الحصري.

وعقدت أمس الأربعاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًّا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد، النائب هشام الحصري، النائب عبد الوهاب خليل، وعدد من أمناء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، ومنسقي الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظات كافة.

تعزيز التعاون بين الهيئات البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وناقش الاجتماع آليات استخدام الأدوات الرقابية وسبل تعزيز التنسيق داخل الهيئة البرلمانية بين نواب رئيس الهيئة البرلمانية ومنسقي الهيئة، مع تأكيد مراعاة التنظيم الحزبي ووضع ضوابط وآليات واضحة تحكم الأداء البرلماني، فضلا عن أهمية استخدام الأدوات الرقابية في إطار من التنسيق الحزبي الكامل، والالتزام بكافة التوجهات والسياسات الحزبية في كل ما يتعلق بالعمل الرقابي والتشريعي، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي وتكامل الجهود داخل الحزب.

مستقبل وطن لديه كوادر تمتلك أدوات وخبرات

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يضم قيادات وكوادر تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة، وتعمل في إطار حزبي منضبط يقوم على الالتزام والتنسيق والانضباط، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد لإرضاء الشارع المصري، والعمل بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز الثقة بين الحزب والمواطنين.

إدارة العمل السياسي في مستقبل وطن

من جانبه، أكد النائب عاطف، قوة التنظيم الحزبي وقدرته على إدارة العمل السياسي بصورة مؤسسية تخدم الصالح العام.

وفي سياق متصل، أشار النائب هشام الحصري، إلى أن القواعد التي يتم وضعها تمثل أساس النجاح في العمل العام، فضلًا عن التواصل الإيجابي بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن العمل داخل حزب مستقبل وطن يقوم على روح الفريق الواحد من أجل الوطن، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق الكامل داخل الهيئة البرلمانية بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف.

