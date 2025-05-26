إسلام جمال لـ فيتو: تامر حسني "وش السعد" عليّ وتشرفت بالعمل مع ياسمين عبد العزيز (فيديو)

أكد الفنان إسلام جمال أن بدايته الفنية الحقيقية كانت من خلال مشاركته في فيلم "نور عيني"، مشيرًا إلى أن الفنان تامر حسني كان السبب الرئيسي في ظهوره وتقديمه للجمهور، واصفًا إياه بـ"وش السعد" عليه.

وقال إسلام جمال لـ فيتو: "تامر حسني قصر عليا المسافات، وشرف كبير ليا لو اشتغلت معاه تاني بعد أول فيلم في حياتي، نور عيني، اللي كان بدايتي ووش السعد عليا" وأضاف: "تامر دا وش هنا بمعنى الكلمة."

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، أعرب جمال عن سعادته بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب"، وعلق قائلًا: "ياسمين نجمة كبيرة، وتشرفت جدًا بالشغل معاها، وربنا يوفقها ويكرمها دايمًا."

كما كشف الفنان عن عمل سينمائي جديد يستعد للدخول في تحضيراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور دون الكشف عن تفاصيله حتى الآن.

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