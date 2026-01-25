"تنمية التجارة" يبحث إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري في 3 محافظات

18 حجم الخط

عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي الغرف التجارية بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وشمال سيناء، لبحث مقترح إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري بتلك المحافظات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية للخدمات التجارية.

وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو الجهاز الرؤية المقترحة لإنشاء مراكز تميز للسجل التجاري، والتي تستهدف تقديم خدمات متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تسريع إجراءات القيد والتحديث، وتحسين تجربة المتعاملين، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تم عرض النماذج المعتمدة لمراكز التميز، والتجهيزات الفنية المطلوبة، والمعايير الواجب توافرها بالمكاتب المقترحة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات التكنولوجية والدراسات الفنية الخاصة بتطبيق منظومة مراكز التميز، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية الرقمية.

وشهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول آليات التنفيذ، ومتطلبات البنية التحتية، وسبل التعاون والتنسيق بين الجهاز والغرف التجارية بالمحافظات المعنية، لضمان نجاح التجربة، بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد مسؤولو جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات التجارية، ودعم بيئة الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وأشار الجهاز إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والجهات الشريكة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بما يضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

