نائب رئيس تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز

عقد أحمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع عدد من قيادات ومسؤولي الجهاز.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنفيذًا لقرار الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، بتشكيل لجنة مختصة بحصر ومتابعة جميع مقار الجهاز المستغلة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها.

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأوضاع مقار جهاز تنمية التجارة المختلفة، من حيث الإيجار والتمليك والتخصيص، إلى جانب مراجعة القيم الإيجارية لعدد من المكاتب التي أوشكت عقود إيجارها على الانتهاء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تجديد العقود أو إعادة تقييمها بما يتماشى مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع موقف بعض مكاتب السجل التجاري التي تتطلب أعمال تطوير ورفع كفاءة، أو البحث عن مقار بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة العمل، فضلًا عن دراسة آليات الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للجهاز، سواء المستغلة أو غير المستغلة، داخل المقار أو خارجها، بما يسهم في زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مراجعة كافة العقود الخاصة بمقار الجهاز ومكاتب السجل التجاري من الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن حسن الإدارة، وترشيد الإنفاق، وتعظيم العائد من الأصول، وذلك في إطار خطة متكاملة يستهدف الجهاز من خلالها تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة التشغيل.

