الأسباب الحقيقية لآلام المفاصل بعد سن الأربعين

آلام المفاصل من المشكلات التى تعانى منها العديد من النساء وللأسف تزداد الإصابة بها بعد سن الأربعين، ما يزعجهن كثيرا وبالتالى تتأثر حركة وأداء الجسم.

وآلام المفاصل أسبابها عديدة ولكن عادة يرجع البعض السبب إلى التهاب المفاصل ولكن فى الحقيقة هناك أسباب أخرى لالتهابات المفاصل.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الالتهابات هى المحرك الصامت ومسبب ألم المفاصل، فالالتهابات هي السبب الخفي لزيادة الدهون، ومقاومة الإنسولين، وألم المفاصل والعضلات، والالتهاب هو استجابة الجسم الدفاعية الطبيعية، ولكن عندما يستمر لفترة طويلة، يتحول إلى ضرر صامت.

مخاطر الالتهاب المزمن بالجسم

وأضاف مسعد، أن الالتهاب المزمن يضر الأنسجة بصمت، ويسرع الشيخوخة، ومن مخاطره:-

الالتهاب المزمن يرفع تراكم الدهون

يزيد مقاومة للإنسولين

يسبب اضطراب الهرمونات

يساعد فى زيادة تصنيع الدهون في الكبد

يزيد دهون البطن خاصة الحشوية

كما أن السيتوكينات الالتهابية مثل TNF-α وIL-6 تعطل إشارات الإنسولين وتغير توازن الليبتين والأديبونكتين.

أسباب آلام المفاصل

أسباب الالتهابات بالجسم

وتابع، أن من أسباب الالتهاب:-

اتباع نظام غذائي سيئ.

التوتر

قلة النوم

اضطرابات الهرمونات

مشاكل الهضم والامتصاص

أعشاب تقضى على الالتهابات بالجسم

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك أعشاب تساعد فى التخلص من الالتهابات، منها:-

الكركم، ومركبه الأساسي الكركمين يقلل التورم وألم المفاصل.

الزنجبيل، يقلل مؤشرات الالتهاب (TNF-α، IL-6) التي تسبب الألم، ويقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ويهدئ الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم.

الأملا (عنب الثعلب الهندي)، يقلل الجذور الحرة والسموم الضارة، يقوى المناعة وصحة البشرة، ويدعم إزالة سموم الكبد والهضم وصحة الأمعاء

طرق تساعدك فى علاج الالتهابات بالجسم

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أن هناك طرق تساعد فى التخلص من الالتهابات:-

ممارسة تمارين المقاومة المنتظمة، لأنها تقلل الالتهاب عبر تحسين حساسية الإنسولين وتعديل محور الكورتيزول.

جودة النوم السيئة ترتبط بارتفاع المؤشر الغذائي الالتهابي واضطراب الصحة النفسية.

اتباع برنامج غذائى يحسن من الهضم وسهل الامتصاص ويساعد فى التخلص من دهون الكبد.

