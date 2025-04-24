أعراض التهاب المفاصل وأسبابه ومخاطره وطرق العلاج والوقاية

أعراض التهاب المفاصل، التهاب المفاصل من الأمراض المزعجة التى تسبب الام مزعجة فى جميع مفاصل الجسم ما يزعج المريض كثيرا ويقلقه.

وأعراض التهاب المفاصل، عديدة ومعظمها معروف، ويحرص المريض على الالتزام بالعلاج لتجنب أى مخاطر قد تؤثر على حركة الجسم.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن التهاب المفاصل هو حالة صحية تؤثر على المفاصل وتسبب الألم والتورم والتيبّس، وهو يُعتبر من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الأشخاص من مختلف الأعمار، ولكنه يكثر لدى كبار السن.

أنواع التهاب المفاصل

وأضاف عمارة، أن مرض التهاب المفاصل له أنواع عديدة، منها:-

التهاب المفاصل الروماتويدي (الروماتويد)، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم المفاصل.

الفُصال العظمي (خشونة المفاصل)، ينتج عن تآكل الغضروف بسبب التقدم في العمر أو الإجهاد الزائد.

التهاب المفاصل الصدفي، مرتبط بمرض الصدفية الجلدي.

النقرس، ناتج عن تراكم حمض اليوريك في المفاصل.

أعراض التهاب المفاصل

وتابع، أن من أعراض التهاب المفاصل:

ألم مستمر أو متقطع في المفصل.

تورم واحمرار حول المفصل.

تيبّس خاصة في الصباح أو بعد الراحة.

صعوبة في تحريك المفصل.

صوت "طقطقة" أو احتكاك عند الحركة (خصوصًا في الفُصال العظمي).

أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل

وعن أسباب التهاب المفاصل، قال الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، أن هناك عوامل عديدة وراء الإصابة بالتهاب المفاصل، منها:-

عوامل وراثية.

إصابات سابقة في المفاصل.

الشيخوخة.

زيادة الوزن.

أمراض مناعية.

نمط الحياة الخامل وقلة الحركة.

أعراض التهاب المفاصل

مضاعفات التهاب المفاصل

وأضاف استشارى العظام، أن علاج التهاب المفاصل أمر ضرورى لتجنب مضاعفاته الخطيرة، مثل:

تلف دائم في المفصل في حال عدم العلاج.

صعوبة في أداء الأنشطة اليومية.

تغيرات في شكل المفصل.

تأثير نفسي مثل الاكتئاب نتيجة الألم المستمر.

فقدان القدرة على الحركة أو الإعاقة الجزئية.

علاج التهاب المفاصل

وتابع، أن هناك طرق مختلفة لعلاج التهاب المفاصل، منها:-

الأدوية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

أدوية كابتة للمناعة في حالات الروماتويد.

الكورتيزون.

مسكنات الألم.

تمارين لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتحسين مرونته.

العلاج بالماء أو الحرارة.

في الحالات المتقدمة مثل تبديل المفصل أو تنظيف المفصل.

تغييرات في نمط الحياة.

إنقاص الوزن.

اتباع نظام غذائي صحي مضاد للالتهاب.

ممارسة الرياضة بانتظام.

طرق الوقاية من التهاب المفاصل

ولتجنب الإصابة بالتهاب المفاصل، أوضح الدكتور محمد عمارة، أن هناك بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بالتهاب المفاصل، منها:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب الإصابات المتكررة للمفاصل.

تناول الغذاء الغني بالأوميجا 3 والكالسيوم وفيتامين D.

التوقف عن التدخين.

متابعة الحالة الصحية للمفاصل بشكل دوري.

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