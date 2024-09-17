وصفات طبيعية، لعلاج آلام المفاصل والعضلات، والتي تعد من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرين، سواء نتيجة للإصابات الرياضية، أو التقدم في العمر، أو بسبب أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.



وأصبح الكثيرين يفضلون الاعتماد على الطب البديل والعلاجات الطبيعية لتخفيف الآلام، وهناك بعض الوصفات الطبيعية الشائعة التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

أفضل وصفات لعلاج آلام المفاصل والعضلات



أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية أن الوصفات الطبيعية لعلاج آلام المفاصل والعضلات تعتمد على الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنة للألم.



وأضافت الدكتورة مها، أنه يمكن أن تكون العلاجات الطبيعية مكملًا جيدًا للعلاج التقليدي، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها كعلاج وحيد بدون استشارة طبية.

وصفات طبيعية لآلام الظهر

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُستخدم على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض بما في ذلك آلام المفاصل والعضلات. يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل الجينجيرول التي تعمل على تقليل التهابات الجسم.

طريقة الاستخدام:

- يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطع من جذر الزنجبيل في الماء لمدة 10-15 دقيقة. يمكن تناول هذا الشاي مرتين يوميًا لتقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

- يمكن أيضًا استخدام زيت الزنجبيل لتدليك المناطق المصابة، حيث يمتص الجلد المركبات النشطة ويستفيد من فوائدها.



الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة فعالة معروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات وتخفيف الألم. الكركمين يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل.

طريقة الاستخدام:

- يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وتناوله مرة يوميًا.

- يمكن أيضًا صنع معجون من الكركم والماء أو زيت جوز الهند وتطبيقه موضعيًا على المفاصل المتورمة لتخفيف الألم.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الأوليوكانثال، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات بطريقة مشابهة لتأثير بعض الأدوية المضادة للالتهابات. يُعتبر زيت الزيتون مكونًا ممتازًا لتخفيف آلام المفاصل، وخاصةً عند استخدامه كزيت تدليك.

طريقة الاستخدام:

- يمكن تسخين زيت الزيتون قليلًا وتدليك المفاصل والعضلات المصابة بحركات دائرية لطيفة.

- يُنصح باستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز لضمان أقصى استفادة من مكوناته المضادة للالتهابات.

خل التفاح

خل التفاح يُعتبر من العلاجات المنزلية الشائعة لتخفيف آلام المفاصل، حيث يعتقد أنه يساعد في تقليل الالتهابات ويعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في تقليل التورم والألم.

طريقة الاستخدام:

- يمكن تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح المخفف في كوب من الماء الدافئ يوميًا.

- يمكن أيضًا استخدامه موضعيًا عن طريق نقع قطعة قماش في خليط من خل التفاح والماء وتطبيقها على المفاصل المصابة لمدة 15-20 دقيقة.

الكمادات الساخنة والباردة

استخدام الحرارة والبرودة من الوسائل الفعالة لتخفيف آلام العضلات والمفاصل. الكمادات الساخنة تساعد على تحسين تدفق الدم إلى المنطقة المصابة وتخفيف التوتر العضلي، في حين أن الكمادات الباردة تعمل على تقليل التورم وتخدير الألم.

طريقة الاستخدام:

- لتطبيق الكمادات الساخنة، يمكن استخدام قماش مبلل بماء دافئ أو قربة ماء ساخن، ويُترك على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة.

- الكمادات الباردة يمكن تطبيقها باستخدام كيس من الثلج ملفوف في منشفة، ويُترك على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة.

ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم)

ملح إبسوم يُعتبر علاجًا قديمًا لألم المفاصل والعضلات. المغنيسيوم الموجود في الملح يُعتقد أنه يساعد في تحسين وظيفة العضلات وتقليل التوتر.

طريقة الاستخدام:

- يمكن إضافة كوبين من ملح إبسوم إلى حوض استحمام مملوء بالماء الدافئ، والجلوس فيه لمدة 20-30 دقيقة. يمكن تكرار ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زيت النعناع وفوائده

زيت النعناع

زيت النعناع يحتوي على المنثول، الذي يعمل على تخدير الألم بشكل طبيعي ويعطي إحساسًا بالبرودة. كما أنه يُعتبر مضادًا للالتهابات ويُستخدم غالبًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

طريقة الاستخدام:

- يمكن استخدام زيت النعناع لتدليك المناطق المصابة، أو يمكن إضافة بضع قطرات منه إلى حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ.

البخور الهندي

البخور الهندي، أو اللبان، هو نبات يُستخدم في الطب التقليدي لعلاج التهاب المفاصل وآلام العضلات. يحتوي هذا النبات على مركبات تساعد في تقليل التورم والألم.

طريقة الاستخدام:

- يمكن تناول مكملات البخور الهندي المتوفرة في الصيدليات أو استخدامه كمستخلص موضعي على المفاصل المتورمة.