عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي

تأهل عبد الرحمن هيثم لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية لمنافسات وزن 125 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ووصل عبد الرحمن هيثم إلى دور الترضية، بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام بطل البحرين، ووصول الأخير للمباراة النهائية.

وتختتم اليوم الجمعة، منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، حيث تشارك البعثة المصرية اليوم في منافسات المصارعة الحرة ورفع الأثقال البارالمبي.

