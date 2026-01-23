"التضامن" تنظم فعالية لأهالي منطقة أهالينا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بفعالية في أنشطة الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير 2026 وحتى 3 فبراير 2026.

وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ودعما لتنمية الوعي الثقافي والإبداعي لأهالي هذه المناطق.

وتضمنت مشاركة الوزارة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والزيارات، حيث تم تنظيم أولى هذه الزيارات بمشاركة 30 طفلًا وطفلة وأسرهم من منطقة أهالينا، حيث تفقد الأطفال أجنحة المعرض والإطلاع على الكتب والأنشطة الثقافية المتنوعة داخل المعرض.

وأوضح شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك أجندة متكاملة بعدد من الزيارات والتى تنفذ فى إطار تدخلات الحماية الاجتماعية ببدائل العشوائيات.

وأكد سالم أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استمرارية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ وفى إطار قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، والسعي إلى تطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة وتنسيق الجهود بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم بالإضافة إلى تشجيع القطاعين الأهلي والخاص ومشاركتهما في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

