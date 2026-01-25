محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض غدًا

18 حجم الخط

يشارك وزير العمل محمد جبران، غدًا الإثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ويُعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026 الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويلقي الوزير محمد جبران كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر، الذي ينعقد سنويًا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يمنحه بُعدًا دوليًا يعزز أهمية النقاشات ويثري مخرجاته وتوصياته.

وعلى هامش المؤتمر، يلتقي وزير العمل بعدد من الوزراء والمسؤولين؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل، كما يعقد لقاءات متزامنة مع انعقاد المؤتمر مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، إلى جانب ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة.

ويجمع المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، للمشاركة في صياغة مستقبل العمل، مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم.

وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة 45 وزيرًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 متحدث، إلى جانب ما يزيد على 7 آلاف مشارك من دول متعددة، ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة يتضمنها برنامج هذا العام، لمناقشة الحلول والسياسات المرتبطة بقضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن البرنامج ستة محاور رئيسة، تغطي تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة، وقضايا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومرونة سوق العمل، ومواءمة أسواق العمل مع وتيرة التقدم المستمر.

كما يقدّم المؤتمر هذا العام عددًا من الصيغ المبتكرة، من بينها تنظيم «هاكاثونات» لتطوير حلول جديدة، وجلسات «التركيز» التي يستعرض خلالها المتحدثون أبرز التحديات وأفضل التجارب الاقتصادية، إلى جانب مناقشات أكاديمية يقودها باحثون حول موضوعات مختارة ذات أولوية عالمية.

