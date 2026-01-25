التمثيل التجارى يكشف أهداف تنفيذ مستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

18 حجم الخط

ألقى الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، محاضرة تعريفية حول مهام وأهداف التمثيل التجاري المصري، وسبل تنفيذ مستهدفات الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار والترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وهذا في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الصادرات وتمكين الشباب.

دعم جهود الدولة لتعزيز الصادرات

جاءت المحاضرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي، والذي يهدف إلى تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وإعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخلال المحاضرة، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف الدور المحوري للتمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق الخارجية، وتنافسية المنتج المصري، وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وزيادة معدلات التصدير.

وأكد الشريف على استعداد التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع برنامج الدبلوماسية الشبابية ووزارة الشباب والرياضة، واستقبال عدد من كوادر البرنامج المتميزين للتدريب العملي على العمل ضمن الكادر الدبلوماسي التجاري الدولي، وذلك بمقر التمثيل التجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من خبراتهم العملية ويؤهلهم للانخراط الفاعل في العمل الدبلوماسي والاقتصادي.

ويعكس هذا التعاون إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودور الشباب كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية

وشارك في المحاضرة من التمثيل التجاري المصري كل من الوزير المفوض التجاري وليد الزمر مدير ادارة شئون افريقيا والوزير المفوض التجاري / علاء البيلي مدير ادارة شئون الاستثمار والمستشار التجاري محمد حلمي مدير وحدة التطوير والإعلام والاتصال المؤسسي.

