التمثيل التجاري المصري يعزز التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد

عقد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإمداد والتموين الطبي وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات الطبية ذات الأولوية.

توطين الصناعات الطبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في دعم توطين الصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز تنافسية المنتج الطبي المصري، والاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لفتح أسواق جديدة للصادرات الطبية المصرية، والترويج للإمكانات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

دعم معرض Africa Health ExCon كمنصة إقليمية محورية

كما بحث الجانبان دعم والترويج لمعرض Africa Health ExCon (افكون)، المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد، باعتباره منصة إقليمية تجمع الشركات العاملة في الصناعات الطبية والدوائية، ومطوري التكنولوجيا الطبية، وصنّاع القرار في القطاع الصحي على مستوى القارة الأفريقية.

وتناول الاجتماع دورالتمثيل التجاري المصري، في دعوة وتشجيع الشركات العالمية للمشاركة في فعاليات المعرض، بما يسهم في تعزيز حجم المشاركة الأجنبية، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

مصر ضيف الشرف في AEEDC Dubai 2026

وتم أيضًا بحث الاستعداد لمشاركة الهيئة المصرية للشراء الموحد في المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان AEEDC Dubai 2026، المزمع عقده في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشارك مصر كضيف الشرف الرسمي في دورته الثلاثين، تقديرًا لدورها المتنامي في دعم قطاع الرعاية الصحية إقليميًا، ولمساهمتها المستمرة في فعاليات المعرض على مدار دوراته السابقة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات الطبية

وأكد الجانبان أن مشاركة مصر في AEEDC Dubai 2026، إلى جانب دعم معرض Africa Health ExCon، تأتي ضمن رؤية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعات والخدمات الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبوابة للتعاون الصحي العابر للحدود، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة الصادرات الطبية المصرية، وترسيخ مكانتها كشريك محوري في المنطقة.

