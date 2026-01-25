شاهد، توافد جمهور معرض القاهرة للكتاب في رابع أيام دورته الـ 57

18 حجم الخط

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع بداية اليوم الأحد 25 يناير الجاري، رابع أيام المعرض للجمهور، إقبالا كبيرا من الزوار، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جمهور معرض الكتاب 2026

كما اصطف العشرات من زوار المعرض في طوابير أمام شباك التذاكر بمقر المعرض، وشهدت البوابات تواجد عدد من فريق “أنا متطوع” لتسهيل دخول الجمهور لأرض المعرض مع بداية اليوم.

فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، والذي يمثل الحدث الثقافي الأكبر في الوطن العربي، وسط إقبال جماهيري لافت ومشاركة دولية واسعة.

وتأتي فعاليات اليوم الأحد 25 يناير 2026 كالتالي:

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

تستهل القاعة الرئيسية نشاطها في تمام الساعة 12:00 ظهرا بندوة تحت عنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم"، يتحدث فيها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

وفي تمام الساعة 2:00، وتحت مظلة الاحتفاء بشخصية المعرض "نجيب محفوظ"، تعقد ندوة "سينما نجيب محفوظ: من النص الأدبي إلى الشاشة"، بمشاركة الناقد اللبناني إبراهيم العريس، والدكتورة ثناء هاشم، والسيناريست مريم نعوم.

وتحت عنوان "قضايا معاصرة"، تقام في تمام الساعة 4:00 ندوة بعنوان "غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة"، بمشاركة الدكتور آمال إمام، والمهندس إبراهيم محلب، والسفير دياب اللوح، وسحر الجبوري من العراق.

وتختتم القاعة فعالياتها في تمام الساعة 6:00 مساء بـ "لقاء فكري" مع الكاتب إبراهيم نصر الله، بمناسبة فوزه بجائزة نيوستار العالمية للآداب 2025، بمصاحبة الفنان محمود العطار.

القاعة الدولية (بلازا 2)

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة 12:00 ضمن برنامج "القاهرة تنادي"، بندوة "الكتاب الصوتي.. لماذا الآن؟"، يتحدث فيها: أحمد زكي، بابلو أليخاندرو، علي عبد المنعم، وكيفن ستيلويل.

وفي تمام الساعة 1:30، تحتفي القاعة بـ "ضيف الشرف" من خلال ندوة "عندما يلتقي الماضي بالمستقبل"، والتي تستعرض تأثير الدبلوماسية الثقافية على العلاقات المصرية الرومانية، تليها في تمام الساعة 3:00 ندوة "تحديات صناعة النشر في العالم" بمشاركة غفانتسا جوبافا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وفريد زهران، ومحمد رشاد.

وفي تمام الساعة 4:30، تعقد ندوة حول "المسئولية المجتمعية وحق إتاحة المحتوى لذوي الهمم" بمشاركة خوسيه بورغينو (فرنسا) والدكتور هشام عزمي.

وفي الساعة 6:00، تقام جلسة حول "صعوبات ترجمة الشعر" لمناقشة ديوان "ظل أمي" للشاعر الشيشاني سليمان حاجي أوتاييف، بمشاركة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي والدكتور مارات جاتين من روسيا.

كاتب وكتاب (بلازا 1)

تبدأ في تمام الساعة 12:00 مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي: ملامح السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، حيث يحاور الدكتور عمرو عبد الحميد، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وفي تمام الساعة 2:00، يناقش الكاتب أكرم القصاص كتابه "شعرة معاوية: السادات وخصومه"، بمشاركة عماد الدين حسين ووائل لطفي.

وتستمر الفعاليات في تمام الساعة 4:00 بمناقشة كتاب "طريق النقد" للدكتور وليد سيف، بمشاركة الأمير أباظة ومحمود عبد الشكور.

وتختتم الفعاليات في تمام الساعة 6:00، بمناقشة "خطب طه حسين المجهولة" للكاتب سامح الجباس، بمشاركة الدكتور سامي سليمان.

الصالون الثقافي (بلازا 2)

يستضيف الصالون في تمام الساعة 12:00، ندوة "هيكل والأهرام"، بمشاركة: أنور عبد اللطيف، خالد عبد الهادي، عبد الله السناوي، محمد سلماوي، ويوسف القعيد.

وتحت عنوان "جيل يكتب العالم بطريقته"، تقام في تمام الساعة 2:00 ندوة "تحديات التحرير الأدبي" بمشاركة خميس قلم، علاء فرغلي، وهدى فضل.

وتقام في تمام الساعة 4:00 احتفالية للكاتبة رضوى عاشور بعنوان "صوت لا يخفت" بمشاركة الدكاترة: شكري مجاهد، فاتن مرسي، كرمة سامي، وندى حجازي.

وفي تمام الساعة 6:00، تعقد احتفالية التنوير للمفكر مراد وهبة بمشاركة: أنور مغيث، عبده كساب، عصام عبد الفتاح، محمد السيد، مجدي عبد الحافظ، ومجدي وهبة.

مؤتمرات (بلازا 1)

تستضيف قاعة المؤتمرات "مؤتمر أدب وفنون البادية المصرية"، والذي يتضمن عدة جلسات تبدأ من 12:00 بالجلسة الافتتاحية وجلسة "التراث البدوي بين التنوع والوحدة"، تليها جلسة "الشعر الغنائي" في تمام الساعة 2:00، ثم جلستان مطولتان للشعر البدوي في تمام الساعة 4:00 و6:00 بمشاركة عشرات الشعراء والباحثين المتخصصين في التراث الصحراوي.

