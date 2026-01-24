أبو الغيط يكشف كواليس حرب أكتوبر وعملية السلام في ندوة بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ندوة لمناقشة كتاب «شاهد على الحرب والسلام.. شهادتي» للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية، من بينهم السفير محمد حجازي.

وخلال الندوة، استعرض أبو الغيط الدوافع التي قادته إلى توثيق تجربته، مؤكدًا أنه كان يحتفظ بدفتر صغير يسجل فيه ملاحظات وتفاصيل لا يعرفها أحد، في وقت طغت فيه الروايات الأمريكية والإسرائيلية على سرد أحداث الحرب، بينما غاب الصوت المصري عن كثير من الوقائع.



وأشار أبو الغيط إلى أنه وثّق ملاحظات دقيقة من كواليس العمل السياسي والعسكري، من بينها ما رآه في مكتب العمليات بمصر الجديدة، ورأي مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن كتابه يعكس رؤية مصرية خالصة لحرب أكتوبر وما تلاها من مسار تفاوضي.

وأوضح أنه سجّل كل ما جرى خلال مفاوضات كامب ديفيد، وحرص على قراءة متعمقة في تاريخ الحروب رغم أنه لم يكن قائدًا عسكريًا، مشيرًا إلى امتلاكه موسوعة ضخمة من المعلومات التي تكشف حجم المعاناة التي عاشتها الدولة المصرية في تلك الفترة.



وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن علاقات مصر بالولايات المتحدة تمتد لأكثر من 150 عامًا، وأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محورًا أساسيًا في التفاعلات الإقليمية، لافتًا إلى أنه عند خروجه من وزارة الخارجية تسلم ملفًا توثيقيًا يضم حصيلة سبع سنوات من العمل الدبلوماسي، تجاوزت ألف صفحة، اعتمد عليها في تدوين شهادته دون إضافة وقائع من خارج تجربته المباشرة.

وأكد أبو الغيط أن الكتاب يحمل نحو 85% من تفاصيل حياته الشخصية والمهنية، مع الاحتفاظ ببعض الوقائع التي لم يذكرها لحساسيتها، مشددًا على أن خدمة الوطن تمت عبر رجال ونساء أدوا أدوارهم كلٌّ وفق قدرته.

وكشف أنه مرّ بحالة نفسية صعبة عام 2013، ونصحه أحد المقربين باللجوء إلى الكتابة، فانعزل في مكتبه قرابة تسعة أشهر، دوّن خلالها كل ما شاهده وعايشه خلال الحرب، قبل أن تُنشر أجزاء من هذه الشهادة على مدار سنوات في إحدى الصحف.

واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية حديثه بالإشارة إلى أن كتابته جاءت أيضًا بدافع الخوف من أن يرحل الإنسان دون أن يترك شهادة تفيد الوطن، مستشهدًا بتجربة الرئيس الراحل أنور السادات في اتخاذ «قرار الضرورة» للحرب، وبحديث المشير أحمد إسماعيل للرئيس السادات، حين أكد أن الجيش المصري قد يكون أضعف عسكريًا من الخصم، لكنه يمتلك خطة قادرة على توجيه ضربة حاسمة تغير موازين الصراع.

