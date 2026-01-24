الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، مساء تعاملات اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.86 جنيه للشراء، 125.25 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك الأهلي  

وسجل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي نحو 123.64 جنيه للشراء، 125.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الاهلي سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري صرف الدينار البحريني سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المصرية اليوم السبت 26 يناير 2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

الدينار البحريني يسجل 125.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي صباح اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية