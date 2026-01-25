فيلم الأرض، ثاني أعظم فيلم في تاريخ السينما المصرية الذي وصفه نقاد كان بـ"المستوى الرفيع"

18 حجم الخط

فيلم الأرض من روائع السينما المصرية، قدمه المخرج العالمى يوسف شاهين، ويعد من علامات السينما؛ حيث اختير فى المركز السادس من قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية الفيلم عن قصة بنفس الاسم كتبها الشاعر الأديب عبد الرحمن الشرقاوى، عرض فى مثل هذا اليوم عام 1970 وكتب السيناريو حسن فؤاد.

قام ببطولة الأرض: محمود المليجى، يحيى شاهين، نجوى إبراهيم، عزت العلايلى، صلاح السعدني، وقام فيه الشاعر الفنان عبد الرحمن الخميسى بدور الشيخ يوسف البقال الانتهازي، وظهر الفنان على الشريف على شاشة السينما لأول مرة ورفض شاهين اعتباره وجها جديدا على أفيشات الفيلم، وبدلا من الوجه الجديد كتب ولأول مرة على الشاشة علي الشريف، وكان قد عرض دور محمد أبو سويلم على الفنان محمود مرسى الذى رفض لارتباطه بتمثيل دور عتريس فى شيء من الخوف.

قصة واقعية من ريف مصر

تحكى قصة الأرض ما حدث فى إحدى القرى المصرية "رملة الأنجب" مركز أشمون المنوفية، تدور أحداثها عام 1933، حيث المحافظة التى ولد ونشأ فيها مؤلف القصة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوى ليقدم بها قصة واقعية حين يفاجأ أهلها بتقليص عدد أيام نوبة الري من عشرة أيام إلى خمسة فقط، كما يبلغ العمدة الأهالى أنه حتى الأيام الخمسة هي مناصفة مع محمود بك الإقطاعي.

نجوى ابراهيم فى فيلم الارض

وللبحث عن حل لعدم إفساد زراعاتهم وإصابتها بالجفاف، اجتمع أهل القرية واتفقوا على تقديم شكوى للحكومة من خلال محمد أفندي ومحمود بك الذى يستغل توقيعاتهم ليحفر طريقا لسرايته من خلال أراضي الفلاحين الزراعية، ويثور الفلاحين وعلى رأسهم محمد أبو سويلم دفاعا عن الارض، فترسل الحكومة الهجانة للسيطرة على القرية والقضاء على العصيان بإعلان حظر التجول، ويتم انتزاع الأرض منهم بالقوة، ويتم سحل أبو سويلم على الأرض وهو يحاول التشبث بجذور الأرض ليصور أعظم وأصعب مشهد سينمائى قدم فى السينما المصرية..قدمه الفنان محمود المليجى بعبقرية فائقة .

نبيلة قنديل تضع أشهر الأغانى

برعت أيضا الشاعرة الغنائية نبيلة قنديل فى وضع كلمات أشهر أغانى فيلم الارض " الأرض لو عطشانة" التى لحنها ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار على اسماعيل، تقول كلمات أشهر أغنية فى الفيلم: الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا.. عهد علينا وأمانة تفضل بالخير مليانة / يا أرض الجدود، يا سبب الوجود.. راح نوفى العهود يا أرض الخلود.. كلمات رائعة وضعت النهاية لفيلم "الأرض" الذى عرض فى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما، والذي أخرجه المخرج العبقري يوسف شاهين، وساعده فى الإخراج أشرف فهمي.

تجربة سينمائية ناضجة

وصف النقاد فيلم الأرض لشدة نجاحه بأنه تجربة سينمائية ناضجة توافرت لها أسباب النجاح من حيث عرض الأوضاع قبل الثورة حيث الفلاح والأرض والسلطة الغاشمة ليمر اليوم على عرضه 56 عاما ومازال من الأفلام المفضلة لدى الجماهير.

يوسف شاهين مخرج فيلم الارض

عرض يوسف شاهين فيلمه الأرض فى مهرجان كان فى نفس العام 1970 ونال إعجاب النقاد، حتى إن الناقد الفرنسي جى انبيل قال عنه:" فيلم الأرض يتميز بالصدق والأمانة والواقعية النقدية الراقية وهو فيلم تنبع شاعريته من رسالته الثورية وسيفتح الباب العالمي للسينما المصرية "،.

وقالت مجلة جين أفريك الفرنسية: "يبدو أن المخرج المصرى شاهين كان مصابا بعدوى الميلودراما المصرية فى بعض أفلامه منها باب الحديد، وفى فيلم الأرض جعلنا نحس أصالة إدراكه الاجتماعى، فقد أعطانا معنى رمزيا حول مسألة الشعب الذى تسلب أرضه ويخيل إلينا أن المخرج كان يقصد أن ينبهنا إلى ما حدث فى فلسطين.

وقال عن فيلم الأرض أيضا الناقد الفرنسى كلودميشيل "إنه من الضرورى أن يعرض المصريين أفلامهم فى المهرجانات طالما أن لديهم مستوى فيلم الأرض الرفيع ".

نجوى إبراهيم بطلة لأول مرة

قامت المذيعة نجوى إبراهيم ببطولة الفيلم فى بداية مشوارها وصرحت فى الصحف أثناء عرض الفيلم أنها اشترطت على المخرج يوسف شاهين كتابة اسمها فى أول التتر ووافق المخرج يوسف شاهين دون تردد، مشيرة إلى أن دورها فى الأرض مكنها لأول مرة من السير على البساط الأحمر لأول مرة فى مهرجان كان.

عزت العلايلى مع محمود المليجى

أما عزت العلايلى وعن دوره فى الفيلم فقد اعتبره من أفضل الأدوار التى قدمها فى السينما وأقربها إلى قلبه، كما أنه رفض أن يقوم الدوبلير بأداء أدواره الصعبة التى كانت تمثل خطورة على حياته فى هذا الفيلم.

