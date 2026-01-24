نصب إلكتروني، خبير أمن سيبراني يحذر من عروض فك حظر الهواتف المستوردة

18 حجم الخط

حذّر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من انتشار عروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تمكين المستخدمين من فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل مبالغ أقل من الرسوم الرسمية، مؤكدًا أن هذه العروض غير قانونية وتمثل أحد أشكال النصب الإلكتروني المنظم.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة المصرية تعتمد على منظومة تقنية دقيقة وقوية للتمييز بين الهواتف المحمولة التي سُددت عنها الرسوم الجمركية والضريبية وتلك غير المسددة، مشددًا على أن أي محاولة للتحايل على هذه المنظومة تتم خارج الإطار القانوني بالكامل.

رسائل رسمية فقط لإخطار المستخدمين بسداد الرسوم

وأكد مستشار الأمن السيبراني أن إخطار المستخدمين بسداد الرسوم يتم حصريًا من خلال رسائل رسمية توضح المواعيد المحددة للسداد، محذرًا من الانسياق وراء أي جهات أو أفراد يدّعون امتلاك وسائل بديلة أو «طرق مختصرة» لفك الحظر، لافتًا إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن أي إعلان أو عرض يتم تداوله خارج القنوات الرسمية يُعد مؤشرًا واضحًا على محاولات نصب أو اختراق تقني.

مجموعات مغلقة وإعلانات مشبوهة تثير الشكوك

وأشار رمضان إلى أن هذه الإعلانات تنتشر غالبًا داخل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يتم نشرها بشكل علني، موضحًا أن الانضمام إلى تلك المجموعات يتم عبر دعوات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول هوية القائمين عليها وأهدافهم الحقيقية.

وأكد أن هذا الأسلوب يُستخدم عادةً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث يتم استدراج الضحايا بشكل تدريجي بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

التلاعب بالـIMEI يفتح ثغرات أمنية خطيرة

وأوضح مستشار الأمن السيبراني أن الأساليب التي تُستخدم في هذه العمليات تعتمد على التلاعب بالنظام الأساسي للهاتف أو تغيير الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وهو ما يؤدي إلى فتح ثغرات أمنية جسيمة.

وأشار إلى أن هذا التلاعب يتسبب في فقدان الهاتف لقيمته الفعلية، ويعرّض البيانات الشخصية للمستخدمين لخطر الاختراق، فضلًا عن تعطّل عدد من التطبيقات الحيوية، وعلى رأسها التطبيقات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، نظرًا لاعتمادها على أنظمة حماية صارمة لا تعمل على الأجهزة التي تم العبث بنظام تشغيلها.

لا حالات ناجحة حتى الآن وتحذير من خسائر فادحة

وشدد محمد محسن رمضان على أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات مؤكدة نجحت فعليًا في فك حظر الهواتف بهذه الطرق غير القانونية، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه إعلانات ودعوات مشبوهة.

وحذر المواطنين من الانسياق وراء هذه العروض، مؤكدًا أن الخسائر المحتملة قد تصل إلى فقدان الهاتف بالكامل، إلى جانب تعريض البيانات الشخصية والمالية للاختراق، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الرقمي للمستخدمين.

