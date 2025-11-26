الكهرباء تعلن أسماء وصيغ رسائل الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على أموال المواطنين

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أعلنت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، انتشار العديد من الحيل الإلكترونية الجديدة المزورة والتي تدعي تبعيتها لقطاع الكهرباء بهدف تحصيل رسوم من المواطنين.

وسائل الاحتيال الإلكتروني بقطاع الكهرباء

 وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المواطنين إلى وجود رسائل نصية وروابط إلكترونية مزوّرة تنتحل اسم ” الخدمات الإلكترونية “ و”eservices “ وتدّعي وجود فواتير كهرباء متأخرة، وتطلب السداد عبر روابط غير رسمية.

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أنه رصدت خلال الساعات الماضية استخدام الروابط التالية في عمليات احتيال تحت أسماء: «eehc. gu. cc/eg، eehcdp.cc»، مؤكدة أن هذه الروابط غير تابعة للوزارة أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتهدف إلى الإستيلاء على بيانات المواطنين وأموالهم بشكل غير قانوني.

خدمات المنصة الوحيدة الموحدة لخدمات الكهرباء 

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أن الرابط الرسمي الوحيد للمنصة هو وطالبت المواطنين عدم الضغط على أي روابط مجهولة تصل عبر الرسائل، وعدم إدخال أي بيانات شخصية أو مالية في هذه المواقع الوهمية، وحذف الرسالة والإبلاغ عنها فورًا.

