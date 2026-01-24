عمرو موسى ومحمود أباظة وأبو شقه يدعمون هانى سرى الدين بإنتخابات رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلنت القيادات التاريخية لحزب الوفد تأييدها ومساندتها ودعمها للدكتور هاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد التي ستجري يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير الحالي.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



ضمت القيادات والقامات الوفدية المؤيدة ل" سري الدين" السياسي الكبير عمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والوزير منير فخري عبد النور سكرتير عام الوفد الأسبق، والنائب محمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق، والمهندس صلاح دياب عضو الهيئة العليا السابق، والمهندس عبد الله الطويل عضو العليا الهيئة السابق، والنائب طاهر حزين البرلماني وعضو الهيئة العليا السابق.



وأكدت القيادات التاريخية للوفد أن تأييدها للدكتور هانى سرى الدين يأتي انطلاقا من حرصها على مستقبل حزب الوفد ودوره المفترض في الحياة السياسية. وأوضحوا أن ' سري الدين" هو الأقدر على لم الشمل والأقدر على إعادة بناء الحزب ليعود كما كان ضميرا للأمة المصرية.

وتثمن الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا للوفد بيان رموز الوفد وقادته التاريخيين سعيا لاستعادة مكانة الوفد ودوره في الحياة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.