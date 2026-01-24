الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لناقلات البترول

18 حجم الخط

وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء/ حسن عبدالقادر فلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لناقلات البترول اليوم السبت الموافق مذكرة تفاهم للتعاون العلمي، بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبو قير.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك فى الأنشطة التدريبية التي تفيد الجانبين سواء في تدريب الخريجين والطلاب بالأكاديمية بالشركة المصرية لناقلات البترول، او تدريب العاملين بالشركة من خلال البرامج التدريبية والتعليمية المختلفة بالأكاديمية العربية وخاصة وأن الأكاديمية بيت خبرة عربى معتمد تابع لجامعة الدول العربية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحرى بالأكاديمية ممن يمتلكون الخبرة الفنية والعملية بالشركة المصرية لناقلات البترول، وذلك بهدف ثقل مهارتهم التدريبية والعملية.

وتهدف مذكرة التفاهم أيضا في تقديم الأكاديمية العربية خبراتها والاستشارات المتخصصة في النقل البحري من شأن بناء ناقلات الغاز الجديدة للشركة وتوفير دراسات السوق اللازمة لتشغيل سفن الشركة وذلك بهدف توسع في الأسطول المصري.

الأكاديمية العربية تختتم مؤتمر حوادث السفن

واختتمت الأكاديمية منذ أيام فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق»، وذلك بعد يومين من الجلسات العلمية والتطبيقية المكثفة، والتي انعقدت بتنظيم مشترك مع هيئة قضايا الدولة، ممثّلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

وشهد المؤتمر مناقشات حول عدد من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بمنازعات السفن، والحجز على السفن، والإنقاذ والتمويل البحري، والجوانب القانونية لحوادث السفن وسلامة البيئة البحرية، إلى جانب دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم سلامة الملاحة البحرية، والوقاية من الحوادث، وإدارة المخاطر، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

