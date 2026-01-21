الأكاديمية العربية تناقش حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية وتأثيرها على الاقتصاد الأزرق

18 حجم الخط

انطلقت اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، فعاليات المؤتمر الدولي "حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو اقتصاد أزرق"، والذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بحضور رفيع المستوى من القيادات والخبراء القانونيين.

شهد الافتتاح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء بحري أركان حرب حسين مصطفى الجزيري رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، واللواء باسم السيد حسب الله نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود عبد الستار قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم والطلاب، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي رئيس مركز الدراسات والتدريب بالهيئة، والدكتورة رشا أبو الغيط عميد كلية القانون ومقرر الملتقى.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المؤتمر يعكس إدراكًا واعيًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها البحرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الحكيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المستشار "مدكور" على أهمية التدريب المستمر والتخصص الدقيق والانفتاح على التجارب الدولية لتعزيز كفاءة إدارة منازعات الدولة، مشيدًا بالدور العلمي الرائد للأكاديمية العربية في دعم قضايا النقل البحري، ومؤكدًا أن حماية مقدرات الوطن تتطلب تكاتفًا بين الرؤى القانونية والخبرات الفنية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، أن استضافة هذا الحدث تأتي تتويجًا لرؤية دولة ووعي مؤسسي يؤمن بأن الحفاظ على البيئة البحرية هو استثمار في الاقتصاد الأزرق.

وأشار إلى أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، مما يجعل حماية البيئة البحرية وتأمين الملاحة ضرورة قصوى.

وأوضح أن الأكاديمية تضع بناء الكوادر البشرية بالعلم والمعرفة في صدارة أولوياتها، مشيدًا بالتكامل مع هيئة قضايا الدولة وقطاع النقل البحري تحت مظلة وزارة النقل المصرية.

كما وجه الشكر للسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعمه المستمر لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وينعقد المؤتمر بهدف توفير منصة علمية وقانونية لمناقشة التحديات المرتبطة بحوادث السفن وآثارها البيئية والاقتصادية، وإبراز الدور المحوري لهيئة قضايا الدولة

كما يسعى المشاركون من خلال الجلسات النقاشية إلى دعم السياسات التشريعية والقضائية التي تخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية وتعزز من مكانتها كمركز محوري للتجارة والنقل البحري الدولي.

