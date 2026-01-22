هيئة قضايا الدولة تهنئ السيسي بعيد الشرطة

18 حجم الخط

هنأ المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى ٧٤ لعيد الشرطة المصرية الباسلة الذي يعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية سنة ١٩٥٢م التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام ١٩٥٢م بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

عيد الشرطة المصرية الباسلة يعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية

وقال: أسأل المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.