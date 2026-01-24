انطلاق أولمبياد مدارس دمياط بإجازة نصف العام تحت شعار"بيتنا الثاني"

18 حجم الخط

​​أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن تدشين مبادرة "اولمبياد مدارس دمياط"، والتي تأتي ضمن رؤية طموحة لتحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز تنويرية تمارس دورا تربويا وحضاريا يتجاوز حدود التعليم التقليدي.

​جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة بمقر المديرية، بحضور مسؤولي الموهوبين والتعلم الذكي، وفريق العلاقات العامة والإعلام بمختلف الإدارات التعليمية، لوضع اللمسات النهائية لخطة العمل خلال العطلة المدرسية.

​استراتيجية لبناء الشخصية واستغلال الطاقات

​واستعرض عمارة خلال اللقاء الرؤية المتكاملة للأولمبياد، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في النشاط الطلابي عبر استغلال إجازة نصف العام في برامج هادفة تمزج بين التعلم والترفيه. وأشار إلى أن هذا النشاط يعد استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء شخصية الطالب بشكل متكامل وتعزيز مهاراته القيادية والابداعية.

​حلول فورية لضمان وصول المبادرة لكل طالب

​وشهد الاجتماع جلسة نقاشية اتسمت بالشفافية، حيث استمع وكيل الوزارة إلى التحديات اللوجستية والفنية التي قد تواجه التنفيذ في الميدان. ووجه بضرورة وضع حلول فورية وتذليل كافة العقبات لضمان مشاركة الطلاب في جميع ربوع محافظة دمياط، مشددا على أهمية العمل الجماعي وروح الفريق لتحقيق انجاز يليق بمكانة تعليم دمياط.

​شعار "الامتاع والتعلم" لاكتشاف المواهب

​وأوضح وكيل الوزارة أن الفلسفة الجوهرية للمبادرة ترتكز على مبدأ "الامتاع والتعلم"، حيث توفر المساحة للطلاب لممارسة هواياتهم في مجالات الثقافة، الفنون، الابتكار العلمي، والرياضة، بعيدا عن ضغوط المناهج الدراسية. واعتبر أن هذه الانشطة هي الوسيلة المثلى لاكتشاف الكنوز البشرية والمواهب الدفينة داخل المدارس.

​تحويل المدارس إلى بيئة جاذبة

​وفي سياق متصل، أصدر عمارة تعليمات مشددة لمديري الإدارات والمدارس بضرورة تهيئة البيئة المدرسية وتحويلها إلى أماكن جاذبة تضفي البهجة على الطلاب. وأكد على أهمية تجهيز الملاعب والقاعات بمعايير جمالية تجعل من المدرسة "بيتا ثانيا" حقيقيا، بما يساهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى النشء وربطهم بمؤسساتهم التعليمية برباط من الشغف.

​دمياط نموذج يحتذى به في استثمار العطلات

​واختتم الاجتماع بدعوة جميع المشاركين للعمل بروح "خلية النحل" لتحويل المدارس إلى مراكز نشاط دائم، مؤكدا سعيه لأن تكون محافظة دمياط نموذجا يحتذى به في استثمار العطلات المدرسية بشكل احترافي يخدم بناء الإنسان المصري والمنظومة التعليمية.

