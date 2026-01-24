السبت 24 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، mbc مصر تعلن البوسترات الفردية لأبطال "نون النسوة"

مي كساب بمسلسل نون
مي كساب بمسلسل نون النسوة
 أعلنت قناة mbc مصر عبر حسابها الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعي عن البوسترات الفردية لمسلسل “نون النسوة” بطولة الفنانة مى كساب وعدد كبير من نجوم الفن، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وخلال أحداث مسلسل نون النسوة، تقوم بطلة العمل مى كساب التي تحب العمل في مجال التيك توك، ونفس الوقت تعمل لبيسة للنجمات، تقوم ببث لايف من كواليس أحد الأعمال الفنية والتي تضعها في أزمة مع القائمين على العمل.

وتحاول مي كساب إخفاء عملها في التيك توك عن الجميع حيث تظهر عليه من خلال أكونت لا يحمل اسمها، كما تقوم بتغير شكلها باستخدام الفلاتر كي لا يتم التعرف عليها.

ويشارك الفنان أحمد فهيم ضمن أحداث مسلسل “نون النسوة” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب، ويلعب خلال العمل شخصية عدوها الذي يقف لها في كل الأعمال التي تقدمها.

وكانت الفنانة سيمون تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل “نون النسوة” الذي يشارك فيه كل من مي كساب وهبة مجدي.

وتلعب سيمون خلال أحداث مسلسل “نون النسوة” شخصية الصديقة المقربة من مي كساب، والتي تحمل جميع أسرارها إلى أن تصبح نجمة فنية.

وكانت الفنانة هبة مجدي تعاقدت على المشاركة ضمن أحداث مسلسل نون النسوة المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتلعب شخصية فنانة سينمائية، وتجسد مي كساب دور لبيسة ملابسها.

وتظهر الفنانة مي كساب بشخصية جديدة ومختلفة حيث تدخل عالم الفن من خلال عملها مع إحدى النجمات كمساعدة لها، ومع مرور الأحداث يضطر مخرج أحد الأعمال التي يتم تصويرها بأن يجعلها تقوم بتصوير بعض المشاهد بسبب اعتذار إحدى الفنانات.

ومسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي، ويشارك فيه كل من هبة مجدي، أحمد فهيم، محمود الليثي، ندى موسى، سيمون، أحمد الرافعي، محمد جمعة، جوري بكر، سامي مغاوري، ولبنى ونس.

