دائرة الإرهاب تؤجل محاكمة 37 متهما فى قضية خلية الملثمين إلى 11 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة11 أبريل المقبل لحضور المتهمين.



وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في إسقاط أحد أخطر التشكيلات الجنائية التي ارتكبت عددا من الجرائم الإرهابية والجنائية على مدى السنوات الماضية تحت مسمى "خلية الملثمين" بزعامة "أبو داغر" وذلك بعد ارتكابهم أكثر من 16 جريمة إرهابية وجنائية.

وتوصلت فرق البحث المشكلة بعد تحريات وبحث استمر 3 سنوات حيث اعتاد المتهمون ارتكاب جرائمهم ملثمين والحرص على وجود عدم شهود على هويتهم ولقبت عصابتهم بـ "الملثمين" وتبين من التحريات أن زعيم العصابة يدعي فايز أبو داغر ويستعين بكل من محمد سالم عبد الرحمن وأحمد شعبان الليثي ومحمود رجب عتريس وعمرو الباسل وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا لارتكاب الجرائم الجنائية كما كشفت التحريات عن أن الميول السياسية للمتهمين دفعتهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، منها قتل ومهاجمة رجال الشرطة واقتحام اللجان الانتخابية والاستفتاء على الدستور وإطلاق النيران على الدوريات الأمنية وخطف المواطنين وسحلهم بحجة التعاون مع قوات الأمن.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الرئيسي بمفرده صادر بحقه 12 قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا اغتيال أحمد عبد الله أمين شرطة الأمن الوطني في 2015 و3 وقائع قتل مواطنين بعامي 2014 و2016 وحريق مصنع آيس مان وحريق مجلس مدينة كرداسة تفجير مركز ناهيا الذي أسفر عن مقتل اثنين مواطنين وحريق الوحدة المحلية بناهيا وإطلاق أعيرة على 3 مواطنين والشروع في قتلهم وإطلاق أعيرة نارية على محطة وقود.

وشرحت التحريات أن المتهين قاموا بارتكاب عدة جرائم أخرى منها خطف مواطن للاستيلاء على مسكنه منذ شهر وخطف مواطن والاستيلاء على سيارته وخطف مواطنين وضربهم لرفض دفع إتاوات خطف مواطن وتجريده من ملابسه لشكهم في تعاونه مع الأمن واقتحام مقرات اللجان الانتخابية أثناء التصويت على الاستفتاء على الدستور بناهيا وقطع طريق المحور وإطلاق النار على دورية أمنية مما أسفر عن مقتل مواطن تصادف مروره.

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين يختبئون بمحافظة مطروح فتوجهت الأجهزة الأمنية الي مرسي مطروح ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين.

