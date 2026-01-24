موضوع الوعي لا ينتهي، رسالة السيسي للإعلام والمساجد والمدارس والجامعات

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن من الضروري أن تقوم كل مؤسسات الدولة بتوعية المواطنين بدلا من تركهم فريسة للتطور التكنولوجي الكبير والذي قد يؤذي الاستقرار في البلد.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة: يجب أن يكون هناك تلاحم بين الدولة بمؤسساتها مع شعبها، وهذا التلاحم ليس ترفا ولكنه فرض من أجل حماية الدولة ووعي المواطنين.

وأكد السيسي أن هناك ثمنا كبيرا يدفع لأي حالة من حالات عدم الاستقرار في أي دولة، مضيفا: "مش معنى إن ربنا أنعم علينا نبطل ناخد بالأسباب في الإعلام والمساجد والمدارس والجامعات والبيوت وأجهزة الدولة، موضوع الوعي لا ينتهي".

وشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.



