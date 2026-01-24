السيسي: تصفية القضية الفلسطينية يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والدول الغربية

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، إن مصر ترفض إنشاء أي كيانات أو ميليشيات موازية لمؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا ضرورة التمسك بسيادة الدولة واستقلال مؤسساتها.

وشدد الرئيس على وقف الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ورفض أي محاولات لتهجيره من وطنه، محذرًا من أن خروج نحو مليوني ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة وما يترتب عليه من نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والدول الغربية قد يؤدي إلى تداعيات أمنية واقتصادية جسيمة لا قدرة لأحد على تحملها.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ يشهد على جهود مصر تجاه القطاع، وأن مصر ستظل واحة للأمن والاستقرار.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة، وأشعلت شرارة ثورة 1952.

